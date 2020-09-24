Порошенко раскритиковал власть за экономическую часть проекта бюджета

Проект государственного бюджета на 2021 год, который предложила власть, приведет к падению доходов украинцев. Местные выборы 25 октября должны стать предохранителем от подобных некомпетентных действий власти. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Сумской области, передает пресс-служба политсилы. По его словам, депутаты из фракции "Слуги народа" уже неоднократно искажали важные законодательные инициативы. "Если их допустить управлять еще и местным самоуправлением, будет полный хаос. Эти выборы должны стать предохранителем от дилетантства зеленой власти. Сохранить управляемость и профессиональное управление на уровне общин. Потому что какую бы инициативу ты им не дал, они все исказят", - заявил Порошенко. Он уверяет, что его команда оставила новой власти экономику с заметным ростом - четыре с половиной процента по итогам первого квартала девятнадцатого года. За второй квартал этого года экономика упала на 11 с половиной процентов. "Они говорят неправду, когда списывают все на коронавирус. Экономику под откос они пустили еще до начала пандемии", - добавляет Порошенко.

Порошенко также отмечает, в проекте бюджета сокращены расходы на армию и на выплату субсидий. Зато существенно увеличено содержание силовиков и Офиса президента.

"Бюджет - это как лакмусовая бумажка. Вот что нравится действующей власти - то она финансирует, а что не нравится - финансирование этого сокращает. Они не любят армию, они не любят вооруженные силы. В армии и вооруженных сил они забрали деньги. Вторая позиция кого они не любят - это ветераны. Потому что у министерства ветеранов они забрали деньги. Третья позиция, кого они не любят - это бедных людей. Потому что на 7% сокращены расходы на субсидии. Кто получает субсидии? Программа так и называется "Субсидии малообеспеченным гражданам" - для того, чтобы компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. 7%, или 2 миллиарда 700 миллионов гривен они забрали из этой программы", - отмечает Порошенко.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивают, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит валютных поступлений в Украину в 2021 году будет компенсирован за счет заимствований у Международного валютного фонда и других международных партнеров, а курс удержится на уровне 29,1 гривны за доллар.

При этом председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что процесс принятия государственного бюджета на следующий год будет очень непростой, ведь уже сегодня проект финансового документа подвергается критике.