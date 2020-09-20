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Порошенко раскритиковал проект бюджета-2021

Автор: РБК-Украина

Рост расходов в проекте бюджета-2021 на содержание Офиса президента в условиях экономического кризиса, российской агрессии и эпидемии коронавируса недопустимо.

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Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, раскритиковав проект госбюджета.

"За этим бюджетом стоит абсолютно нелепая экономическая политика, но многомиллионная страна вынуждена жить по этому бюджету, и десятки миллионов людей вынуждены резко ухудшить свой уровень жизни. Даже на третий год президентства власть не собирается выполнять те лживые обещания, которые они делали и о которых забыли еще на выходе со стадиона", - говорит Порошенко.

По его мнению, 357 миллионов, предусмотренных на президента является абсолютно не допустимым в нынешних условиях. Особенно, когда в бюджете следующего года снова сокращают средства на субсидии для малообеспеченных граждан.

"В этом году сняли 2 миллиарда и направили на полицейских, и в следующем сократили на 7%. Это при том, что по всем прогнозам рыночная цена на газ существенно вырастет, а соответственно и тарифы. Это значит, что наименее защищенным слоям, - тем, кто получает субсидии, - придется труднее. Придирчивых, надуманных проверок станет больше, ровно, как и ошибок при начислении. Конечно, эти ошибки будут в пользу власть имущих - не человека", - резюмирует Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что развитие Вооруженных сил Украины не в приоритете нынешней власти, о чем свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета следующего года, и приказ о введении штрафов за огонь.

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