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Порошенко розкритикував проекту бюджету-2021

Автор: РБК-Україна

Зростання видатків в проекті бюджету-2021 на утримання Офісу президента в умовах економічної кризи, російської агресії та епідемії коронавірусу неприпустиме.

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Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, розкритикувавши проект держбюджету.

"За цим бюджетом стоїть абсолютно безглузда економічна політика, але багатомільйонна країна вимушена жити за цим бюджетом, і десятки мільйонів людей вимушені різко погіршити свій рівень життя. Навіть на третій рік президентства влада не збирається виконувати ті брехливі обіцянки, які вони робили і про які забули ще на виході зі стадіону", - говорить Порошенко.

На його думку, 357 мільйонів, передбачених на президента є абсолютно не припустимим в нинішніх умовах. Особливо, коли у бюджеті наступного року знову скорочують кошти на субсидії для малозабезпечених громадян.

"У цьому році зняли 2 мільярди і направили на поліціянтів, і в наступному скоротили на 7%. Це при тому, що за всіма прогнозами ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно - і тарифи. Це значить, що найменш захищеним верствам, - тим хто отримує субсидії, - доведеться важче. Прискіпливих, надуманих перевірок стане більше, рівно як і помилок при нарахуванні. Звичайно, ці помилки будуть на користь можновладців - не людини", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що розбудова Збройних сил України не є в пріоритеті нинішньої влади, про що свідчить і скорочення витрат на армію у проекті бюджету наступного року, і наказ про запровадження штрафів за вогонь.

Прогноз погоди
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Новини України Порошенко ПетроДержбюджетОфіс президента