Порошенко раскритиковал правительственные предложения секвестра бюджета

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают наработки реформ

Первым вопросом повестки дня внеочередного заседания парламента должно быть рассмотрение закона о банках, только после этого можно рассмотреть секвестр государственного бюджета. Об этом на брифинге в Верховной раде заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко убежден, предложения правительства по секвестру бюджета уничтожают достояние реформ, которые внедрялись в течение 2014-2019 годов - в частности, децентрализации, реформы образования и медицинской системы.

"131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. "Европейская солидарность" была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрению предложений по секвестру бюджета, которые сделала власть, обязательно предшествовало рассмотрение банковского закона, который есть в перечне вопросов относительно получения Украиной транша МВФ и относительно защиты Украины от дефолта", - напомнил Порошенко.

Он также подчеркнул, что не поддерживает ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу.

"Первый вопрос - бюджет. Не просто обсуждение бюджета, а жесткий секвестр бюджета. Хочу подчеркнуть, что недополучение доходов бюджета началось задолго до эпидемии, и уже по итогам первого квартала было недополучено более 40 миллиардов гривен - в том числе и через коррупционные сделки. В этой ситуации, когда недополучение увеличивается, власть предлагает нам секвестрировать статьи бюджета. Какие именно статьи, которые в первую очередь пострадают от этих действий? В первую очередь это образование, и более 5 миллиардов снимается с образования", - добавил Порошенко.

По его словам, по развитию системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, которые должны идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь медработникам.

"Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятие средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределять, разрушая реформу децентрализации", - подчеркнул Порошенко

Он также предостерег от отмены прозрачных кадровых конкурсов на государственные должности.

"Они хотят отменить все конкурсы по конкурсному назначению любых должностей на государственной службе и назначать лишь при скрытной процедурой за личными связями. Мы полностью будем защищать реформу государственной службы и требовать прозрачности действий власти. Мы также отмечаем, что недопустимо любое сокращение расходов на оборону, и будем тщательно следить за этими процессами", - резюмировал Порошенко.

Как писало РБК-Украина, спикер Совета Дмитрий Разумков подтвердил, что нардепы соберутся на внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Отметим, в минувший понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 про изменения в государственный бюджет на 2020 год.