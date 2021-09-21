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Порошенко раскритиковал бюджетную политику власти

Автор: Наталия Гурковская

Бюджетная политика действующей власти базируется не на интересах украинцев, а на лоббировании теневых доходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Европейская Солидарность", пятого президента Петра Порошенко.

"Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализацию, вернуть задолженность военным, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", - сказал он.

Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

"Рост экономики 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции - 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся?" - говорит Порошенко.

Как сообщалось, ранее Порошенко призвал Раду поддержать законопроект о выплате 13-й пенсии за счет МВФ.

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Петр Порошенко