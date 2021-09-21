Порошенко розкритикував бюджетну політику влади

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Європейська Солідарність", п’ятого президента Петра Порошенка.

"Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз", - сказав він.

Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.

"Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?" - зауважує Порошенко.