RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порошенко розкритикував бюджетну політику влади

Автор: Наталія Гурковська

Бюджетна політика діючої влади базується не на інтересах українців, а на лобіюванні тіньових доходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Європейська Солідарність", п’ятого президента Петра Порошенка.

"Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз", - сказав він.

Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.

"Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?" - зауважує Порошенко.

Як повідомлялось, раніше Порошенко закликав Раду підтримати законопроект про виплату 13-ї пенсії за кошти МВФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко