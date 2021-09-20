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Порошенко призвал Раду поддержать законопроект о выплате 13-й пенсии за счет МВФ

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 сентября 2021 19:34
Порошенко призвал Раду поддержать законопроект о выплате 13-й пенсии за счет МВФ Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Повестка дня Верховной рады Украины должна формироваться по вопросам, которые волнуют украинский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента Петра Порошенко.

Он призвал включить в повестку дня законопроект №6006, инициированный "Европейской солидарностью".

"Мы требуем, чтобы были решены вопросы жилищных субсидий гражданам - 20 млрд грн за счет средств МВФ, которые подарили Украине. Тринадцатой пенсии - 23 млрд грн. Возврат долгов военным, возврат долгов медикам и защиты от ковида. И вопрос децентрализации", - отмечает Порошенко.

По словам политика, еще одна позиция - это вопрос комиссии по "вагнеровцам".

"Нам нужно формировать повестку дня по вопросам, которые волнуют общество, а не из вопросов, которые волнуют только "слуг народа". Ключевая задача для нашей страны - это соответствие Копенгагенским критериям. А это - демократия, верховенство права, защита прав человека, защита СМИ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось, "Европейская солидарность" предлагает за счет средств МВФ, полученных Украиной в рамках глобальной инициативы фонда, выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить ковидний фонд для поддержки врачей и больных.

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Петр Порошенко
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