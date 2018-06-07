Порошенко: Рада має прийняти законопроект про антикорупційний суд не для МВФ, а для України

Проект закону повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії

Президент Петро Порошенко заявив, що парламент має прийняти закон про антикорупційний суд не для Міжнародного валютного фонду (МВФ), а для України. Про це він сказав під час свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми його приймаємо не для МВФ, не для ЄС чи США. Наша з вами мотивація – ми його приймаємо для України. Для того, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією", - сказав голова держави.

За його словами, проект закону повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії.

"Велика дискусія відбувалась навколо панелі міжнародних експертів. Питання створювати її чи ні - не було. Я хочу наголосити, що той варіант, який запропонований комітетом, повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, спірна поправка до законопроекту про Вищий антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.