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Порошенко: Рада має прийняти законопроект про антикорупційний суд не для МВФ, а для України

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:00
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Проект закону повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії

Президент Петро Порошенко заявив, що парламент має прийняти закон про антикорупційний суд не для Міжнародного валютного фонду (МВФ), а для України. Про це він сказав під час свого виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми його приймаємо не для МВФ, не для ЄС чи США. Наша з вами мотивація – ми його приймаємо для України. Для того, щоб забезпечити ефективну прозору боротьбу з корупцією", - сказав голова держави.

За його словами, проект закону повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії.

"Велика дискусія відбувалась навколо панелі міжнародних експертів. Питання створювати її чи ні - не було. Я хочу наголосити, що той варіант, який запропонований комітетом, повністю відповідає Конституції та рекомендаціям Венеціанської комісії", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, спірна поправка до законопроекту про Вищий антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.

Рада сьогодні може ухвалити закон про антикорупційний суд Рада проголосує за проект про антикорупційний суд у четвер до обіду, - Парубій
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Порошенко Петро, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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