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Порошенко с рабочим визитом посетит Кувейт и Катар

НовостиПолитика    17.03.2018 - 18:34
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко совершит визиты с 18 по 20 марта

Президент Украины Петр Порошенко 18-20 марта 2018 года осуществит государственный визит в Кувейт и Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что программой пребывания предусмотрены переговоры Порошенко с высшим политическим руководством Кувейта. Президент также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

Так, в рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, 19-20 марта Порошенко посетит с официальным визитом в Катар. Программой пребывания предусмотрены переговоры главы украинского государства с высшим политическим руководством Катара. Указано, что Порошенко также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной администрации и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. Запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, ранее Порошенко анонсировал визит в Германию после 8 апреля 2018 года.

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Теги: Порошенко Петр, Катар, Кувейт
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