Порошенко з робочим візитом відвідає Кувейт і Катар

Президент України Петро Порошенко 18-20 березня 2018 року здійснить державний візит в Кувейт і Катар. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Повідомляється, що програмою перебування передбачені переговори Порошенка з вищим політичним керівництвом Кувейту. Президент також зустрінеться з керівництвом провідних інвестиційних фондів Кувейту.

Так, в рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-кувейтського співпраці в торговельно-економічній, військово-технічній, інвестиційній та гуманітарній сферах. Планується підписання ряду двосторонніх документів.

Крім того, 19-20 березня Порошенко відвідає з офіційним візитом в Катар. Програмою перебування передбачені переговори глави української держави з вищим політичним керівництвом Катару. Зазначено, що Порошенко також проведе окремі зустрічі з виконавчим директором катарської інвестиційної адміністрації та провідними катарськими бізнесменами.

Передбачається також участь президента України у відкритті міжнародної агропромислової виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

У рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-катарського співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, сільськогосподарській та інших сферах. Заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо, раніше Порошенко анонсував візит до Німеччини після 8 квітня 2018 року.