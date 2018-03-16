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Порошенко анонсировал визит в Германию

НовостиПолитика    16.03.2018 - 17:29
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко планирует посетить Германию после Пасхи

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в Германию. Об этом он сообщил в ходе визита на Донбасс.

"Я сразу после Пасхи (8 апреля 2018 года, - ред.) планирую совершить визит в Германию", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня, 16 февраля 2018 года, Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сообщал он.

Порошенко отметил, что поставил перед командующим объединенных сил задачу - укрепить ВСУ, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории.

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Теги: Порошенко Петр, Германия
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