Президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в Германию. Об этом он сообщил в ходе визита на Донбасс.

"Я сразу после Пасхи (8 апреля 2018 года, - ред.) планирую совершить визит в Германию", - заявил Порошенко.

Я одразу після Великодня планую здійснити візит до Німеччини. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 16, 2018

Напомним, сегодня, 16 февраля 2018 года, Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сообщал он.

Порошенко отметил, что поставил перед командующим объединенных сил задачу - укрепить ВСУ, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории.