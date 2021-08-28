Порошенко: Путин - убийца, и суд над ним еще впереди

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Порошенко для УП .

"Внутренний фактор - это желание быстрых и простых решений сложных проблем. Порой неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виноватых. Патернализм как наследство совка. Иногда - нежелание быть ответственными, как в малых делах, так и в больших", - считает Порошенко.

В то же время снаружи - российский имперский правитель. И не важно, какая у него фамилию: Петр Первый или Екатерина Вторая, Владимир Ленин или Владимир Путин. Их суть одна - уничтожить Украину и украинское, добавляет он.

"Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их унаследуют и преемники Путина", - говорит Порошенко.

Политик убежден: Путин посягает на всю Украину, потому что отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства.

"Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем лишь тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности", - считает Порошенко.

Пятый президент также отметил, что чрезмерная толерантность к 2013 году украинской власти к навязыванию российского культурного, экономического и ценностного нарратива вызвала временную оккупацию Крыма.

"Позволили развалить армию и чувствовать себя российской агентуре здесь, как у себя дома. Не увидели в российских действиях в Приднестровье, Абхазии и Цхинвальском регионе предупреждения - следующей будет Украина. К сожалению, были слепыми и позволили себе стать слабыми. Государственный предатель Янукович и его приспешники сознательно уничтожали обороноспособность страны. В конце концов, на свой позорный конец Янукович написал письмо в Россию с просьбой прислать войска в Украину. Сам он получил за это заслуженный приговор, а Путин зря надеется, что обращение беглого экс-президента станет для него индульгенцией за вторжение в Украину", - отмечает он.

"Путин - убийца. Суд над агрессором еще впереди. Свободная, сильная, европейская, демократическая Украина - серебряная пуля, вязанка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", - резюмировал Порошенко.