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Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду

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Київ, Субота 28 серпня 2021 20:36
Порошенко: Путін - убивця, і суд над ним ще попереду Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Порошенко для УП.

"Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих", - вважає Порошенко.

Водночас назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське, додає він.

"Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна", - говорить Порошенко.

Політик переконаний: Путін зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави.

"Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", - вважає Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав’язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.

"Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров’ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України", - наголошує він.

"Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін може бути покараний за війну проти України лише тоді, коли втратить свої повноваження.

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Володимир Путін Петро Порошенко
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