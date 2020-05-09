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Порошенко: Путин не признает украинцев отдельным народом

Новости » Политика     09.05.2020 - 09:13
Порошенко: Путин не признает украинцев отдельным народом
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, умиротворение агрессора лишь "разжигает" аппетит России

Россия пытается присвоить общую победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и использует это как инструмент в гибридной войне против Украины и европейских ценностей. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", передает РБК-Украина.

"Сумасшедшее русское "победобесие" - это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации. Путин к международному праву относится так, как в свое время Гитлер. Он так же рассматривает Украину как "жизненное пространство" для своей империи, а украинцев вообще не признает отдельным народом, подобно тому, как фюрер считал немцами народы соседних с Германией государств", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден, умиротворение агрессора лишь "разжигает" аппетит России, и подчеркнул, что роль СССР в победе над нацизмом 75 лет назад не дает РФ никаких оснований покушаться на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств.

"Чем отличается видение Украины, Европы и России? Украина и Европа встречает эти дни с лозунгом "Никогда больше". Россия с колорадскими лентами и лозунгом "Повторим!". А это уже угроза явно не Украине. Они мечтают мыть сапоги не только в Днепре, а в Одере, Эльбе, Рейне. Горячую войну Россия развязала против Украины. А гибридную ведет против всей евроатлантической цивилизации. Взяла себе в союзники даже коронавирус. Оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС поймала россиян на распространении фейков о COVID-19, к примеру, лжи о секретных американских лабораториях на территории Украины", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что тоталитарные и авторитарные режимы умеют использовать в своих интересах демократический характер соседних государств и разлагать их изнутри так, чтобы потом легче было одолеть.

"Надо меньше дивизий, когда демократия дает возможность манипулировать общественным мнением в соседних странах, хвастался Гитлер своему окружению. Природа демократий, мол, такая, что они не смогут защищаться от подобных приемов. Словом, технология известна. Все новое - хорошо забытое старое. Но и мы делаем выводы из уроков истории. И я твердо уверен - победа будет за нами", - убежден Порошенко.

Напомним, по данным штаба операции Объединенных сил, в течение прошлых суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

РБК-Украина писало, что российско-оккупационные войска 8 мая в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески, ранения получил украинский военный.

Теги Новости Украины Порошенко ПетрВладимир ПутинРоссийская Федерациявойна
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