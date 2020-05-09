На Донбассе в пятницу ранены четверо украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрелы вели из минометов калибров 120 мм и 82 мм

В течение минувших суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Пророссийские наемники стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы зафиксированы:

неподалеку Широкиного из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

на окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

с наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

РБК-Украина писало, что российско-оккупационные войска 8 мая в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески, ранения получил украинский военный.

Напомним, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего шесть военнослужащих получили ранения.