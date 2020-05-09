Порошенко: Путін не визнає українців окремим народом

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, умиротворення агресора лише "розпалює" апетит Росії

Росія намагається привласнити спільну перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та використовує це як інструмент у гібридній війні проти України та європейських цінностей. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції "Мир та війна", передає РБК-Україна.

"Навіжене російське "побєдобєсіє" - це інструмент їхньої гібридної війни проти України та всієї європейської цивілізації. Путін до міжнародного права ставиться так, як свого часу Гітлер. Він так само розглядає Україну як "життєвий простір" для своєї імперії, а українців взагалі не визнає окремим народом, подібно тому, як фюрер вважав німцями народи сусідніх з Німеччиною держав", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, умиротворення агресора лише "розпалює" апетит Росії, й наголосив, що роль СРСР у перемозі над нацизмом 75 років тому не дає РФ жодних підстав зазіхати на суверенітет та територіальну цілісність України та інших держав.

"Чим відрізняється бачення України, Європи - і Росії? Україна та Європа зустрічає ці дні із гаслом "Ніколи більше". Росія із колорадськими стрічками та гаслом "Повторимо!". А це вже погроза явно не Україні. Вони мріють мити чоботи не лише в Дніпрі, а в Одері, Ельбі, Рейні. Гарячу війну Росія розв’язала лише проти України. А гібридну - веде проти усієї євроатлантичної цивілізації. Взяла собі в союзники навіть коронавірус. Оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС спіймала росіян на поширенні фейків про COVID-19 на кшталт брехні про секретні американські лабораторії на території України", додав Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що тоталітарні та авторитарні режими вміють використовувати у своїх інтересах демократичний характер сусідніх держав і розкладати їх зсередини так, щоб потім легше було здолати.

"Треба менше дивізій, коли демократія дає можливість маніпулювати громадською думкою у сусідніх країнах, хвалився Гітлер своєму оточенню. Природа демократій, мовляв, така, що вони не зможуть захищатися від подібних прийомів. Словом, технологія відома. Все нове - добре забуте старе. Але й ми робимо висновки з уроків історії. І я твердо переконаний - перемога буде за нами", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, за даними штабу операції Об'єднаних сил, протягом минулої доби на Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

РБК-Україна також писало, що російсько-окупаційні війська 8 травня вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски, поранення отримав український військовий.