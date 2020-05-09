Боевики обстреляли украинских военных возле Песков, есть раненый

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Во время обстрела применили гранатометы

Российско-оккупационные войска 8 мая в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.



Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 8 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских военнослужащих.

РБК-Украина писало, что по данным ООН, с начала мая 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели или ранения мирных жителей.