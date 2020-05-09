ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли украинских военных возле Песков, есть раненый

Новости » Происшествия     09.05.2020 - 00:24
Боевики обстреляли украинских военных возле Песков, есть раненый
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Во время обстрела применили гранатометы

Российско-оккупационные войска 8 мая в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 8 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских военнослужащих.

РБК-Украина писало, что по данным ООН, с начала мая 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели или ранения мирных жителей.

Теги Новости Украины обстрелДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь