Порошенко провів зустріч з Ердоганом

Фото: Реджеп Ердоган і Петро Порошенко (witter.com/trpresidency)

Сьогодні вранці офіційна делегація України на чолі з президентом прибула до Туреччини для отримання томосу

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 5 січня 2019 року, в ході робочого візиту до Туреччини зустрівся з президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Туреччини.

Наголошується, що Порошенко і Ердоган зустрілися в резиденції президента Туреччини на Босфорі - особняку Вахдеттин.

Сторони обговорили шляхи зміцнення стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі, написав Порошенко в Twitter.

Крім того, Порошенко подякував Ердогану за співпрацю Туреччини в прийнятті в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову.

Нагадаємо, сьогодні вранці українська делегація прибула турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні.

Програмою візиту на 5 січня передбачена зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія та президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, відвідування Вселенського патріархату і зустріч з вселенським патріархом Варфоломієм.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм і у молитві в Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, президента Порошенко.