Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.

Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Петра Порошенко для объединения ПЦУ и усилия по утверждению поместной Православной Церкви Украины.

"Именно вы дали смелость это сделать", - сказал Варфоломей.

Петр Порошенко поблагодарил Вселенскому патриарху за Томос об автокефалии, а также за огромную заботу и поддержку вековых стремлений украинского народа к обретению собственной независимой Церкви.

Петр Порошенко и Вселенский патриарх также обсудили дальнейшие шаги по развитию ПЦУ. Его Всесвятость пригласил пятого президента в наступившем году посетить резиденцию Вселенского патриарха.