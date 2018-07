Польша полностью поддерживает декларацию США по Крыму, - Чапутович

Польша не изменит своей позиции до восстановления территориальной целостности Украины

Польша полностью поддерживает декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма. Об этом во время визита в Вашингтон заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает пресс-служба Посольства Польши в США.

"Чапутович в Вашингтоне: мы полностью поддерживаем декларацию по Крыму, обнародованную сегодня госсекретарем Помпео, в которой США не признают попытку России захватить Крым", - говорится в сообщении.

FM #Czaputowicz in Washington: we fully support the declaration on #Crimea issued today by @SecPompeo, in which the US rejects russia's attempted annexation of #Crimea @StateDept pic.twitter.com/ViC4T2lB9B