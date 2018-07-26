Польша полностью поддерживает декларацию США по Крыму, - Чапутович

Польша не изменит своей позиции до восстановления территориальной целостности Украины

Польша полностью поддерживает декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма. Об этом во время визита в Вашингтон заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает пресс-служба Посольства Польши в США.

"Чапутович в Вашингтоне: мы полностью поддерживаем декларацию по Крыму, обнародованную сегодня госсекретарем Помпео, в которой США не признают попытку России захватить Крым", - говорится в сообщении.

Чапутович отметил, что в координации с союзниками и партнерами Польша отвергает незаконную аннексию Крыма. Министр подчеркнул, что страна не изменит своей позиции до восстановления территориальной целостности Украины.

Скриншот (twitter.com/PolishEmbassyUS)

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ настаивает на том, что аннексия Крыма противоречит международному праву.