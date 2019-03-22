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Порошенко просит церкви повлиять на проведение выборов


Выборы 2019, по словам Порошенко, должны пройти при общественном согласии

Украинские церкви должны повлиять на проведение выборов 2019 без насилия. Об этом на встрече с членами Всеукраинского совета церквей заявил президент Петр Порошенко.

На встрече Порошенко попросил Всеукраинский совет церквей обратиться с призывом провести выборы без насилия. 

"Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", - отметил он. 

В свою очередь, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав подчеркнул, что УГКЦ ранее вместе с украинскими волонтерами и добровольцами сказала "нет насилию во время выборов".

"Действительно, это нас беспокоит. Что есть проявления агрессии, проявления ненависти, противостояния, кто хочет спроектировать в лоно украинского общества. Но возможно те, которым больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации - мы вместе говорим: нет насилию", - подчеркнул Святослав.

Напомним, ранее Порошенко договорился с руководством Европейского союза вместе противостоять вмешательству в выборы.

Отметим, ранее американский институт общественного мнения (Институт Гэллапа) провел исследование, согласно которому Украина идет на выборы 2019 с наименьшим уровнем доверия власти.

 

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