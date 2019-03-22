Порошенко просит церкви повлиять на проведение выборов

Украинские церкви должны повлиять на проведение выборов 2019 без насилия. Об этом на встрече с членами Всеукраинского совета церквей заявил президент Петр Порошенко.

На встрече Порошенко попросил Всеукраинский совет церквей обратиться с призывом провести выборы без насилия.

"Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", - отметил он.

В свою очередь, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав подчеркнул, что УГКЦ ранее вместе с украинскими волонтерами и добровольцами сказала "нет насилию во время выборов".

"Действительно, это нас беспокоит. Что есть проявления агрессии, проявления ненависти, противостояния, кто хочет спроектировать в лоно украинского общества. Но возможно те, которым больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации - мы вместе говорим: нет насилию", - подчеркнул Святослав.

Напомним, ранее Порошенко договорился с руководством Европейского союза вместе противостоять вмешательству в выборы.

Отметим, ранее американский институт общественного мнения (Институт Гэллапа) провел исследование, согласно которому Украина идет на выборы 2019 с наименьшим уровнем доверия власти.