ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко прокомментировали заявление Гройсмана о создании новой политсилы

Новости » Политика    25.04.2019 - 12:03
У Порошенко прокомментировали заявление Гройсмана о создании новой политсилы
Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина)

Луценко заявила, что Гройсман имеет право делать любые заявления

Команда премьер-министра Владимира Гройсмана является частью команды президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, "Не обиделись ли у действующего президента Порошенко на то, что Гройсман идет на парламентских выборах отдельной политсилой?", Луценко заявила, что Гройсман имеет право делать любые заявления.

"Гройсман имеет право делать любые заявления. У него есть команда своих единомышленников. Но эта команда единомышленников является частью команды Петра Порошенко", - заявила Луценко.

Она также отметила, что сейчас продолжается процесс формирования новых политических блоков.

"Я думаю, что все, кто разделяют сейчас европейские и евроатлантические ценности объединятся в ту, или другую конструкцию. Или это будет единственная партия, или это будут блоки. Но фактически, это команда государственников, которые будут продолжать двигать Украину к вступлению в ЕС и НАТО", - заявила Луценко.

Напомним, 23 апреля Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью. Он заявил о необходимости до выборов изменить избирательную систему.

Позже Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".

Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским Гройсман заявил, что сформирует новую политcилу для парламентских выборов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко ПетрВладимир Гройсманпартия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь