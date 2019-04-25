У Порошенко прокомментировали заявление Гройсмана о создании новой политсилы

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина)

Луценко заявила, что Гройсман имеет право делать любые заявления

Команда премьер-министра Владимира Гройсмана является частью команды президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, "Не обиделись ли у действующего президента Порошенко на то, что Гройсман идет на парламентских выборах отдельной политсилой?", Луценко заявила, что Гройсман имеет право делать любые заявления.

"Гройсман имеет право делать любые заявления. У него есть команда своих единомышленников. Но эта команда единомышленников является частью команды Петра Порошенко", - заявила Луценко.

Она также отметила, что сейчас продолжается процесс формирования новых политических блоков.

"Я думаю, что все, кто разделяют сейчас европейские и евроатлантические ценности объединятся в ту, или другую конструкцию. Или это будет единственная партия, или это будут блоки. Но фактически, это команда государственников, которые будут продолжать двигать Украину к вступлению в ЕС и НАТО", - заявила Луценко.

Напомним, 23 апреля Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью. Он заявил о необходимости до выборов изменить избирательную систему.

Позже Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель".