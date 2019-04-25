У Порошенка прокоментували заяву Гройсмана про створення нової політсили

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна)

Луценко заявила, що Гройсман має право робити будь-які заяви

Команда прем'єр-міністра Володимира Гройсмана є частиною команди президента України Петра Порошенка. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, "Чи не образилися у чинного президента Порошенка на те, що Гройсман йде на парламентських виборах окремої політсилою?", Луценко заявила, що Гройсман має право робити будь-які заяви.

"Гройсман має право робити будь-які заяви. У нього є команда своїх однодумців. Але ця команда однодумців є частиною команди Петра Порошенка", - заявила Луценко.

Вона також зазначила, що зараз триває процес формування нових політичних блоків.

"Я думаю, що всі, хто поділяють зараз європейські та євроатлантичні цінності об'єднаються в ту, чи іншу конструкцію. Чи це буде єдина партія, або це будуть блоки. Але фактично, це команда державників, які будуть продовжувати рухати Україну до вступу в ЄС і НАТО", - заявила Луценко.

Нагадаємо, 23 квітня Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі у парламентських виборах, які пройдуть восени. Він заявив про необхідність до виборів змінити виборчу систему.

Пізніше Гройсман заявив, що готовий співпрацювати з переможцем на вибори 2019 Володимиром Зеленським після його інавгурації. Він підкреслив, що всі гілки влади повинні співробітничати між собою - президент, парламент, уряд, тому що "є одна мета".