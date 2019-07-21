Порошенко прокомментировал выборы в Раду

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто отдал голос за «Европейскую Солидарность». Об этом Порошенко сказал во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время кампании я неоднократно подчеркивал, что мы идем в Верховную раду Украины не за должностями. Мы идем отстаивать стратегию, ценности и принципы. Так, как мы защищали государство в течение 5 лет, пока кто-то занимался другими делами. Вне формального распределения на власть и оппозицию, мы готовы к стратегическому и ситуативному сотрудничеству со всеми, кто будет поддерживать курс на вступление в ЕС и НАТО", - сказал Порошенко.

Относительно будущих задач партии в Верховной раде, Порошенко рассказал: «Еще раз подчеркиваю: мы – команда государственников. И принцип «чем хуже, тем лучше» – это точно не про нас.

"Мы всегда будем говорить одним голосом на международной арене, отстаивая наши национальные интересы. Для нас интересы Украины превыше всего. Я использую весь опыт, знания и связи, полученные за последние годы, а также направлю усилия на усиление нашей международной коалиции. Коалиции, которая была создана нашей командой вместе с нашими партнерами. И мы не позволим Путину и его «пятой колонне», дилетантам или популистам эту коалицию сломать", - сказал Порошенко.

Он отметил, что будет помогать с поддержкой союзников, будет противостоять российской агрессии.

"Мы продолжим эффективную дипломатию в украинских национальных интересах и не дадим вынести Украину за скобки мировых процессов, сделать ее разменной монетой в чужих играх. Еще раз хочу подчеркнуть принцип “ничего об Украине без Украины” . Он остается приоритетным на повестке дня.

Приоритетной для нас является и реализация положений Конституции, определяющих первейшей задачей власти работу над вступлением в ЕС и НАТО. Эти изменения в Конституцию сделала наша команда. Уверен, что эта работа будет способствовать укреплению нашей государственности", - сказал он.

По мнению Порошенко, именно на этом пути к Европейскому Союзу следует искать решение проблем бедности, тарифов.

"Именно на пути в НАТО нам надо искать прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма в Украину – а Украины в Крым. Мы знаем, что в Верховную раду избрано немало депутатов различных фракций, которые так же как и мы видят путь Украины в ЕС. Когда пыль от гонок спадет, они смогут увидеть нашу руку, которую наша команда подает для партнерства. Знаю, что у нас много возможностей для консолидации вокруг законов, нужных экономике, социальной сфере, образованию, здравоохранению. Законов, необходимых для создания государства. И законов для построения инвестиционного климата. Мы идем в Верховную раду реализовывать эту программу и готовы искать союз», - сказал Порошенко.