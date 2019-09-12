Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг Геращенко

Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине. Об этом заявил Петр Порошенко во время встречи с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса Украинцев.

Также была заявлена общая позиция партии ЕС с представителями ВКУ.

"Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать обсуждения вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства. Европейская солидарность не изменяет своим принципам – Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.