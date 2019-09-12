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Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг Геращенко

Новости » Политика    12.09.2019 - 21:46
Порошенко прокомментировал ситуацию вокруг Геращенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко раскритиковал возможный запрет Геращенко посещать заседания ВР

Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине. Об этом заявил Петр Порошенко во время встречи с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса Украинцев.

Также была заявлена общая позиция партии ЕС с представителями ВКУ.

"Украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать обсуждения вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства. Европейская солидарность не изменяет своим принципам – Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрИрина Геращенко
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