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Порошенко прокоментував ситуацію навколо Геращенко

Новини » Політика    12.09.2019 - 21:46
Порошенко прокоментував ситуацію навколо Геращенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко розкритикував можливу заборону Геращенко відвідувати засідання ВР

Спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Геращенко права участі у засіданнях Верховної ради демонструє доволі тривожну тенденцію до згортання демократії в Україні. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з президентом СКУ Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу Українців.

Також була заявлена спільна позиція партіі ЄС з представниками СКУ.

"Українська влада на саміті НАТО в Лондоні має вимагати порушення питання про надання Україні Плану дій щодо членства. Європейська солідарність не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс до ЄС та НАТО", - наголосив Порошенко.

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