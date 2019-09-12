Порошенко прокоментував ситуацію навколо Геращенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко розкритикував можливу заборону Геращенко відвідувати засідання ВР

Спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Геращенко права участі у засіданнях Верховної ради демонструє доволі тривожну тенденцію до згортання демократії в Україні. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з президентом СКУ Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу Українців.

Також була заявлена спільна позиція партіі ЄС з представниками СКУ.

"Українська влада на саміті НАТО в Лондоні має вимагати порушення питання про надання Україні Плану дій щодо членства. Європейська солідарність не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс до ЄС та НАТО", - наголосив Порошенко.