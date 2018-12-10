У МЗС України прокоментували санкції ЄС проти організаторів "виборів" на Донбасі

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

МЗС також чекає від Євросоюзу реакції на дії Росії в Керченській протоці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на рішення Європейського союзу про введення санкцій проти осіб, причетних до організації "виборів" на окупованій території Донбасу. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на Тwitter мінстра.

Зокрема, Клімкін подякував Євросоюзу за таке рішення та заявив, що буде закликати ЄС відреагувати на атаку Росії проти ВМС України у Керченській протоці.

"Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму міністрів ЄС дати чітку і комплексну відповідь на російську агресію на морі.Також обговоримо підтримку ЄС Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки", - написав міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 10 грудня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі.

Додамо, нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін не буде пропонувати запровадити нові санкції проти Росії після захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Він також зазначив, що не бачить консенсусу серед країн Євросоюзу для нових санкцій.