Порошенко прокомментировал голосование за отмену неприкосновенности

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Фракция ЕС проголосовала за соответствующий законопроект

Фракция партии "Европейская солидарность" проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, который был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом лидер "Европейской солидарности", народный депутат Порошенко сказал на заседании парламента 3 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

"Фракция "ЕС" проголосовала за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Это законопроект, которым я горжусь и который был внесен именно мной, пятым президентом Украины. В то же время, мы будем очень внимательно рассматривать другие законопроекты, которые у нас вызывают сомнения, и я бы настоятельно советовал не ускорять этот процесс. Дайте возможность депутатам совместно сформировать единую позицию", - сказал Порошенко.

Нардеп заверил, что всегда был и остается сторонником отмены депутатской неприкосновенности. Он обратил внимание на общую ответственность за обеспечение независимости парламента.

"Парламент – это отдельная ветвь власти и необходимо защитить парламент от любого политического давления – правоохранительных, судебных или любых других органов. Требования Революции достоинства пролегали именно в том, чтобы отменить конституционную реформу 1996 года, лишить президента части полномочий и вернуться к парламентско-президентской республике. Я твердо убежден, что мы должны оставаться именно в этих рамках", - заявил Порошенко.

"Хочу не поддержать позицию, что выводы Венецианской комиссии учтены, с точностью до наоборот. Венецианская комиссия – это единственный орган Совета Европы, который проводит адаптацию национального законодательства к требованиям ЕС. Итак, если мы прокладываем наш путь к членству в ЕС, это наше обязательство согласовывать национальное законодательство и адаптировать его к законодательству стран ЕС", - добавил Порошенко.

Он отметил, что демократия означает соблюдение процедуры и нельзя проводить комитеты в несессионный период, лишать депутатов права внесения альтернативных законопроектов.

"Я хочу поблагодарить парламент, что законопроектом об изменениях в Конституцию был именно мой законопроект, с моей подписью", – добавил он.