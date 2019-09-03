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Порошенко прокоментував голосування за відміну недоторканності

Новини » Політика    03.09.2019 - 14:40
Порошенко прокоментував голосування за відміну недоторканності
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Фракція ЄС проголосувала за відповідний законопроект

Фракція партії "Європейська солідарність" проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності, який був внесений п’ятим президентом України Петром Порошенком. Про це лідер "Європейської солідарності", народний депутат Порошенко сказав на засіданні парламенту 3 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Фракція "ЄС" проголосувала за законопроект про скасування депутатської недоторканності. Це законопроект, яким я пишаюся і який був внесений саме мною, п’ятим президентом України. Водночас, ми будемо дуже уважно розглядати інші законопроекти, які у нас викликають сумніви, і я б наполегливо радив не прискорювати цей процес. Дайте можливість депутатам спільно сформувати єдину позицію", - сказав Порошенко.

Нардеп запевнив, що завжди був і залишається прихильником скасування депутатської недоторканності. Він звернув увагу на спільну відповідальність за забезпечення незалежності парламенту.

"Парламент – це є окрема гілка влади і необхідно захистити парламент від будь- якого політичного тиску – правоохоронних, судових або будь-яких інших органів. Вимоги Революції гідності пролягали саме в тому, щоб скасувати конституційну реформу 1996 року, позбавити президента частини повноважень і повернутися до парламентсько-президентської республіки. Я твердо переконаний, що ми маємо залишатися саме в цих рамках", - заявив Порошенко.

"Хочу не підтримати позицію, що висновки Венеціанської комісії враховані, з точністю до навпаки. Венеціанська комісія – це єдиний орган Ради Європи, який проводить адаптацію національного законодавства до вимог ЄС. Отже, якщо ми торуємо нашу дорогу до членства в ЄС, це є наше зобов’язання узгоджувати національне законодавство і адаптувати його до законодавства країн ЄС", - додав Порошенко.

Він наголосив, що демократія означає дотримання процедури і не можна проводити комітети в несесійний період, позбавляти депутатів права внесення альтернативних законопроектів.

"Я хочу подякувати парламенту, що законопроектом про зміни до Конституції був саме мій законопроект, за моїм підписом", – додав він.

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