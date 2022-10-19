Порошенко прокоментував "указ" Путіна про воєнний стан на окупованих територіях

Пʼятий президент Петро Порошенко назвав черговий "указ" Володимира Путіна щодо воєнного стану на окупованих українських територій "фількіною грамотою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
Порошенко переконаний: чергові незаконні рішення Путіна щодо захоплених українських територій не зупинять поступ української армії, яка звільняє людей і території від рашистської нечисті.
"Воєнний стан на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині та Херсонщині діє з 24 лютого 2022 року, як і на всій території України. Бо ці області - невід’ємна частина нашої Вітчизни. А московія майже усі два десятки років правління свого фюрера – на казарменому становищі, мілітарізована, контужена, озлоблена і агресивна до усього світу", - написав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Рішення набирає чинності з 20 жовтня.
В Офісі президента України вважають, що таким чином Росія намагається легалізувати пограбування мирних жителів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.