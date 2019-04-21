Порошенко проголосовал на выборах

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проголосовал на участке в Доме офицеров

Во втором туре выборов 2019 уже проголосовал действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Порошенко проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Президент поздравил украинцев с католической Пасхой и православным Вербным воскресеньем.

Напомним, накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео звонил Порошенко и выразил поддержку Украине, а также подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинцы выберут на выборах 2019.

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" Порошенко заявил, что ему не стыдно за 5 лет президентства. Он также подчеркнул, что за последние 5 лет страна добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.