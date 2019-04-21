ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко проголосовал на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 12:14
Порошенко проголосовал на выборах
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проголосовал на участке в Доме офицеров

Во втором туре выборов 2019 уже проголосовал действующий президент Украины Петр Порошенко. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Порошенко проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Президент поздравил украинцев с католической Пасхой и православным Вербным воскресеньем.

 

Напомним, накануне госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео звонил Порошенко и выразил поддержку Украине, а также подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинцы выберут на выборах 2019.

В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" Порошенко заявил, что ему не стыдно за 5 лет президентства. Он также подчеркнул, что за последние 5 лет страна добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.

 

Посол США надеется на демократичность выборов в Украине
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко Петрвыборыголосование
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь