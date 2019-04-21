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Порошенко проголосував на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 12:14
Порошенко проголосував на виборах
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко проголосував на дільниці у Будинку офіцерів

У другому турі виборів 2019 вже проголосував чинний президент України Петро Порошенко. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Порошенко проголосував на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві. Президент привітав українців з католицьким Великоднем і православною Вербною неділею.

 

Нагадаємо, напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео дзвонив Порошенку і висловив підтримку Україні, а також підтвердив прихильність США роботі з тим, кого українці оберуть на виборах 2019.

У ході дебатів на НСК "Олімпійський" Порошенко заявив, що йому не соромно за 5 років президентства. Він також підкреслив, що за останні 5 років країна добилася більшого, ніж за попередні роки незалежності.

 

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