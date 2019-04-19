Порошенко заявил, что ему не стыдно за 5 лет президентства

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что за последние 5 лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту. Об этом сообщил кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко в ходе дебатов на "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, кандидат Владимир Зеленский спросил у Петра Порошенко, стыдно ли ему (за действия на посту президента, - ред.).

"Нет, потому что я горжусь Украиной и пятью годами", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что за последние 5 лет Украина добилась большего, чем за предыдущие годы независимости.

"Мне приятно констатировать, что международные финансовые организации признали, что за последние 5 лет пока страна была под моим руководством, мы сделали больше, чем за четверть века до этого", - добавил он.

Отметим, сегодня на НСК "Олимпийский" состоялись политические дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. В ходе дебатов, Зеленский заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственным ресурсам Украины.

После дебатов на стадионе Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному", которые должны состояться в 21:00.