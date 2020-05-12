У Порошенко призывают поддержать изменения в законопроект о страховании медиков

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

"Евросолидарность" настаивает на страховании медиков от заболевания на коронавирус безотносительно к инвалидности

"Европейская солидарность" обратилась к лидерам депутатских групп и фракций в Верховной раде с призывом поддержать изменения к принятому закону о страховании врачей. Об этом говорится в обращении на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

"7 мая 2020 года состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией "Европейской солидарности" и созванное по требованию 156 народных депутатов Украины. Повестка дня заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней) (реестр № 3376 от 22.04.2020) и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавірусної болезни COVID-19 (рег. № 3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логике предложенных инициатив", - говорится в обращении.

Впрочем, отмечают в политсиле, в канун проведения заседания были поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей), который и был принят.

"К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел на коронавирусную болезнь (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) календарного года; а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - добавляют в Порошенко.

В партии убеждены, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности.

"Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных заведений охраны здоровья, в случае заболевания работника коронавирусной болезнью (COVID-19), – в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года Размер и порядок осуществления этих выплат будут определяться Кабинетом Министров Украины", - говорится в письме.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.