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У Порошенко закликають підтримати зміни до законопроекту про страхування медиків

Новини » Політика     12.05.2020 - 14:11
У Порошенко закликають підтримати зміни до законопроекту про страхування медиків
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

"Євросолідарність" наполягає на страхуванні медиків від захворювання на коронавірус безвідносно до інвалідності

"Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських груп та фракцій у Верховній раді із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів. Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "Європейської солідарності" та скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроектів - проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстр. № 3376 від 22.04.2020) та проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстр. № 3380 від 23.04.2020), але альтернативні законопроекти внесли певний дисбаланс у логіку запропонованих ініціатив", - йдеться у зверненні.

Втім, зазначають в політсилі, у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроекти, один з яких - "Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей), який й був ухвалений.

"На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", - додають у Порошенка.

В партії переконані, медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати будуть виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.

"Для захисту прав медиків пропонуємо внести зміни до згаданого закону і встановити, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, у разі захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID-19), – в обсязі до 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Розмір та порядок здійснення цих страхових виплат визначатимуться Кабінетом Міністрів України", – йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

Теги Новини України Порошенко Петроврачи
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