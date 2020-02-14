У Порошенко призвали Зеленского немедленно раскрыть подробности визита в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно раскрыть украинскому обществу все подробности своего визита в Оман. Об этом заявили в партии "Европейская солидарность", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Истинных ответов на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, особенно это важно накануне визита Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности", - заявили в партии.

В "Европейской солидарности" надеются, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встречи с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым, о чем говорится в расследовании "Схем".

"Оман уже стал синонимом обмана и лжи. Офис президента запутался в показаниях: то визит - это туристическая поездка, то официальная - то частная, то платил за собственные средства, то бюджетные на охрану. Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она не была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране ", - отмечают в Порошенко.

В "ЕС" убеждены, только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов.

"Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым. В случае, если власть будет и дальше скывать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца," Европейская солидарность" будет требовать создания Временной следственной комиссии в Верховной раде", - добавили в партии .

Напомним, 5 января украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из отелей Омана. После этого в Офисе президента сообщили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.