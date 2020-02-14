У Порошенка закликали Зеленського негайно розкрити подробиці візиту до Оману

Президент України Володимир Зеленський має негайно розкрити українському суспільству всі подробиці свого візиту до Оману. Про це заявили в партії "Європейська солідарність", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Щирої відповіді на запитання, які ростуть неначе сніжний ком, вимагають і українці, і наші міжнародні партнери, що особливо важливо напередодні візиту Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію", - заявили в партії.

В "Європейській солідарності" сподіваються, що Володимир Зеленський зможе аргументовано спростувати підозри в секретній зустрічі з довіреною особою очільника країни-агресора, багатолітнім головою ФСБ і секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим, про що йдеться в розслідуванні "Схем".

"Оман вже став синонімом обману і брехні. Офіс президента заплутався в показах: то візит – то туристична поїздка, то офіційна – то приватна, то платив власні кошти, то бюджетні на охорону. Громадяни України, нарешті, мають почути правду, якою б гіркою вона не була. І про візит до Оману. І про причини затримки із поверненням глави держави до України після збиття українського літака в Ірані", - зазначають у Порошенка.

В "ЄС" переконані, лише погодинна деталізація майже добового зволікання із прибуттям до Києва могла би зняти цілу низку неприємних питань.

"Формат термінового відео у цій ситуації вважаємо прийнятним. У разі якщо влада буде й далі шифрувати правду про візит до Оману, як це вона робить вже півтора місяці, "Європейська солідарність" вимагатиме створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради", - додали в партії.

Нагадаємо, 5 січня український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з родиною і за власні гроші.