У Порошенко призвали СБУ, СНБО и Нацраду отреагировать на "телемост" с Россией

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

"Телемост" с РФ запланирован на 12 июля

Телемосты с Россией возможны только тогда, когда "последний сапог" российского военного покинет территорию Украины. Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политсилы.

"Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала Россия-24 и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины", - говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" считает, что данный проект – это безусловная легализация российского пропагандистского контента через украинские масс-медиа, которую можно трактовать как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Европейская солидарность" отметила, что согласно указу пятого президента Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеканал Россия-24, который входит в структуру Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и который финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями

"То есть, относительно канала действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - отметили у Порошенко.

"Европейская солидарность" напомнила инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование.

"Мы считаем, что проведение так называемого "телемоста" – это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста – через якобы разговоры "о мире" завести в Верховную раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады", - говорится в заявлении.

Политсила призывает Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальную раду по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию в отношении так называемого "телемоста".

"Мы предупреждаем, что в случае отсутствия такой реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов", - добавили в ЕС.