У Порошенка закликали СБУ, РНБО і Нацраду відреагувати на "телеміст" з Росією

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

"Телеміст" з РФ запланований на 12 липня

Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли "останній чобіт" російського військового покине територію України. Про це йдеться у заяві "Європейської солідарності", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політсили.

"Анонсований на 12 липня "телеміст" за участю забороненого в Україні пропагандистського телеканалу Россия-24 та одного з українських каналів, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, – це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України", - йдеться у заяві.

"Європейська солідарність" вважає, що даний проект – це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку можна трактувати як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Європейська солідарність" зазначила, що згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" телеканал Росія-24, який входить до структури Федерального державного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" і який фінансується з бюджету країни-агресора, знаходиться під санкціями.

"Тобто, щодо каналу діє норма про "обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування", - зазначили у Порошенка.

"Європейська солідарність" нагадала ініціаторам та прямим виконавцям цього "телевізійного шоу", що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.

"Ми вважаємо, що проведення так званого "телемосту" – це виключна провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через буцім-то розмови "про мир" завести до Верховної ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної ради", - йдеться у заяві.

Політсила закликає Службу безпеки України, Раду національної безпеки і оборони України, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту".

"Ми попереджаємо, що у разі відсутності такої реакції, залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів", - додали у ЄС.