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У Порошенко призвали предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Партия "Европейская солидарность" призывает власть предусмотреть изменения в бюджете для закупки патентов на производство уже существующих препаратов от коронавируса, так и на разработку собственной вакцины.

Об этом говорится в заявлении партии "Евросолидарность" на официальном сайте.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта выявили еще почти 12 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом за минувшие сутки госпитализировали 5 000 пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в больницах по всей стране проходят лечение от коронавируса 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 коек для пациентов с COVID-19.

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Новости Украины Вакцина от коронавирусаЕвропейская солидарность
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