У Порошенка закликали передбачити кошти на закупівлю патентів препаратів від COVID-19

Партія "Європейська солідарність" закликає владу передбачити зміни у бюджеті для закупівлі патентів на виробництво вже існуючих препаратів проти коронавірусу, так і на розробку вітчизняної вакцини.
Про це йдеться у заяві партії "Євросолідарність" на офіційному сайті.
Нагадаємо, станом на ранок 28 березня виявили ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому за минулу добу госпіталізували 5 000 пацієнтів з COVID-19.
Як писало РБК-Україна, в лікарнях по всій країні проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.