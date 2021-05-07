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У Порошенко призвали почтить память жертв Второй мировой войны 8 мая

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 21:54
У Порошенко призвали почтить память жертв Второй мировой войны 8 мая Фото: Петр и Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Партия "Европейская солидарность" призывает почтить память жертв Второй мировой войны 8 мая. Чествование состоится на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в 22:15.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского "победобесия". Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов - как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн - украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе - День скорби по жертвам самой кровавой в истории человечества войны", - говорится в обращении.

Партия Порошенко также отмечает, что сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами.

"Призываем всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на востоке.
Помним. Побеждаем. Слава Украине!"- добавили в политсиле.

Напомним, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

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