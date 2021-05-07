У Порошенка закликали вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня

"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни", - йдеться у зверненні.

Партія Порошенка також зазначає, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами.

"Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.

Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!" - додали в політсилі.