У Порошенка закликали вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня
Партія "Європейська солідарність" закликає вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня. Вшанування відбудеться на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" о 22:15.
Про це йдеться на сайті політсили.
"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни", - йдеться у зверненні.
Партія Порошенка також зазначає, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами.
"Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.
Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!" - додали в політсилі.
Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.