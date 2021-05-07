ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Порошенка закликали вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 21:54
У Порошенка закликали вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Європейська солідарність" закликає вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня. Вшанування відбудеться на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" о 22:15.

Про це йдеться на сайті політсили.

"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни", - йдеться у зверненні.

Партія Порошенка також зазначає, що сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами.

"Закликаємо всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.
Пам’ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!" - додали в політсилі.

Нагадаємо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня. Відносна більшість (41%) українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Порошенко Петро Європейська солідарність 8 мая
NEWS
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
Зеленський видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з COVID
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена