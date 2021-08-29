У Порошенко призвали инициировать нормандские переговоры из-за обострения на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе и первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат пугливой политики нынешней власти.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", который облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - как минимум причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками ", - отметили в партии.

Кроме того, "Европейская солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

"Банковая должна немедленно поручить созыв ТКГ по вопросам ухудшения ситуации безопасности на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение об огне в ответ, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса", - говорится в заявлении.

Также, власти обязаны найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов, убеждены в "ЕС".

В партии также призвали отменить ограничения, которые препятствуют противодействию агрессору и сдерживанию его от нападений на наши силы и мирное население.

"МО и правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете 2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным", - добавили в политсиле.

Вместе с тем в "ЕС" считают, что деокупация Крыма и Донбасса, а также усиление санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.