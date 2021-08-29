У Порошенка закликали ініціювати нормандські переговори через загострення на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі та перший з 2017 року артилерійський обстріл українського міста в тилу - результат лякливої політики нинішньої влади.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська солідарність", повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Російський ударний безпілотник, який влада сором‘язливо назвала "невідомого походження", який облітав Харківську область 27 серпня, безперешкодно виконав свої розвідувальні завдання, а може й імітацію бомбардування. Подібне порушення українського кордону - щонайменше причина для негайного скликання РНБО та координації з міжнародними союзниками", - наголосили в партії.

Крім того, "Європейська солідарність" вимагає від керівництва держави негайно ініціювати відеоконференцію нормандського формату і разом з партнерами вимагати від Путіна дотримання режиму тиші.

"Банкова має негайно доручити скликання ТКГ з питань погіршення безпекової ситуації на Донбасі та дати можливість командирам підрозділів на місці приймати рішення про вогонь у відповідь, щоб захистити мирне населення українського Донбасу", - йдеться в заяві.

Також, влада зобов’язана винайти кошти і негайно встановити систему сучасного відеоспостереження на всій лінії зіткнення. Це посилить безпеку українських воїнів, переконані в "ЄС".

В партії також закликали скасувати обмеження, які перешкоджають протидії агресору і стримуванню його від нападів на наші сили і мирне населення.

"МО і уряд мають негайно виплатити всі заборгованості військовослужбовцям ЗСУ по відпусткам і лікарняним. А в бюджеті 2022 має бути передбачене збільшення зарплат українським військовим", - додали в політсилі.

Разом з тим в "ЄС" вважають, що деокупація Криму і Донбасу, а також посилення санкцій проти країни-агресора мають стати ключовими темами переговорів Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.