Порошенко призвал власть к противодействию диверсиям пророссийских сил

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине

Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же "стреляет" по украинцам с разнообразного информационного оружия в рамках масштабной гибридной войны. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. "Сегодня "пятая колонна" Кремля сделала еще один выстрел фейками с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из разговоров украинских и американских чиновников, добавляет Порошенко, - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

"Напомню, базируясь на такой поддержке, мы в свое время смогли организовать прямые поставки американского оборонительного оружия, в частности "Джавелини", патрульные катера класса "Айленд". Проводили совместные военные учения. Наладили работу военных инструкторов и обмен разведывательными данными. Смогли получить газовую независимость от России. И получить финансово-кредитную поддержку для Украины на решение социальных и оборонных вопросов", - сказал Порошенко.

По его мнению, это было особенно важно, когда Украина переживала глубокий экономический кризис, вызванный российской агрессией.

"Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америки, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты, страна не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину осознает и украинская власть. Как и предыдущие "разоблачения", очередные "сливы" заслуживают на одну единственную реакцию - привлечения к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации. "Обличителем" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти", - заявил он.

Порошенко также выразил надежду, что украинская власть наконец перестанет смотреть сквозь пальцы на преступления "пятой колонны" и осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил. "Это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и сделать невозможным возврат Украины в сферу российского влияния", - резюмировал политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе является "потенциально очень опасным". Кремль обеспокоен заявлениями украинской стороны относительно изменения минских договоренностей.

Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может выйти из Минских договоренностей в любой момент, ведь они не являются частью законодательства.

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Автор: РБК-Украина