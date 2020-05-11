Порошенко призвал власть продлить запрет на российские соцсети и каналы

Информационное противодействие гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеконференции "Мир и война" к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает РБК-Украина.

Кроме того, Порошенко призвал президента Владимира Зеленского немедленно провести заседание СНБО и продлить запрет российских ресурсов в Украине.

"Требую от президента немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Порошенко.

"Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, что это ни в коем случае нельзя делать? Пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ Помните, сколько критики было в мой адрес, когда "Россия 24", Russia Today, "ОРТ" и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - добавил Порошенко.

По его мнению, надо создать условия, в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы иметь панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения.

"Потому что когда люди "сидят на игле" Russia Today или "Россия 24" - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства. Усилия, которые нам нужно направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важные, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства", - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде Украины принять проект постановления №3319, которой предлагается продление запрета на российские соцсети.