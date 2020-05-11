ru
ua

Порошенко закликав владу продовжити заборону російських соцмереж та каналів 

Новини » Політика   

Порошенко вимагає Зеленського провести засідання РНБО з цього питання

Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає РБК-Україна.

Окрім того, Порошенко закликав президента Володимира Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

"Вимагаю від президента негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому", - заявив Порошенко.

"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли "Россия 24", Russia Today, "ОРТ" та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили", - додав Порошенко.

На його думку, треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи та Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору.

► В Україні за добу підтвердили 416 нових випадків COVID-19► У Порошенка заявили, что Зеленський веде Україну в СРСР

"Бо коли люди "сидять на голці" Russia Today або "Россия 24" - дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави. Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді України ухвалити проект постанови №3319, якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі.