Порошенко призвал власть подписать закон о расширенном тестировании

Президент Владимир Зеленский должен подписать закон 3380 о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение. Об этом написал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина. Порошенко подчеркивает, что только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Порошенко также сообщил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

"Смягчения карантина - вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это послабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки", - написал Порошенко.

По мнению Порошенко, нужно как можно быстрее провести бесплатное массовое тестирование.

"Недостаточное количество тестов - один из многочисленных провалов власти в борьбе с пандемией и ее последствиями. В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и на сейчас, и на будущее. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, президент должен как можно быстрее подписать закон 3380 о расширенном тестировании, и обеспечить его выполнение.

Напомним, по данным Минздрава, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 402 человека, умерли от осложнений 14 больных, вылечились 343 пациенты. За все время пандемии количество инфицированных достигло 16425, умерли 439 украинцев, излечились 3716 пациентов.